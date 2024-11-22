В Лобне завершили строительство поликлиники, возводимой по Народной программе

Новое медицинское учреждение в Лобне соответствует современным стандартам и намерено принимать до 600 пациентов в день, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Здание прошло проверку и получило заключение о соответствии проекту от Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новая поликлиника поможет разгрузить медучреждения города. Сюда будут прикреплены жители пяти микрорайонов. А это порядка 60 тысяч человек. Прием пациентов организован в две смены с 8:00 до 20:00. При этом максимальное количество одновременно работающего персонала в учреждении составит 185 сотрудников, а общая численность штата — 250 сотрудников.

Оказывать медпомощь населению здесь будут терапевты, а также узкие специалисты, в том числе инфекционисты, онкологи, гериатры, травматологи, хирурги. В новом здании оборудовано отделение неотложной помощи, женская консультация, стоматологи. Кроме этого, предусмотрен дневной стационар на 60 коек.

«Строительство новой современной поликлиники в Лобне было просто необходимо. Во-первых, из-за дефицита площади действующие медицинские учреждения уже не могут обслужить то количество горожан, которое сегодня проживает в Лобне. Во-вторых, они давно устарели, так как не было возможности разместить дополнительные кабинеты, оборудованные современной медицинской техникой. Теперь эти вопросы решены. Качество медицинских услуг в Лобне будет оказывать на более высоком уровне», — отметила заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Лобня Оксана Букина.

К слову сказать, постепенно на территории муниципалитета преобразуют и другие действующие медицинские объекты. Так, в октябре приступили к капитальному ремонту кабинета врача общей практики на ул. Агапова. Здесь будут заменены внутренние коммуникации, двери и окна, санузлы, стены, полы, потолок, электрика. Отремонтируют входную группу. Работы планируют завершить в следующем месяце.

Партия «Единая Россия» уделяет особое внимание развитию сферы здравоохранения, а также совершенствованию системы учреждений поликлинических отделений в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.