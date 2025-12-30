В Люберцах после ремонта открылось приемное отделение стационара № 3

В стационаре № 3 Люберецкой больницы в поселке Красково после ремонта заработало обновленное приемное отделение с новым оборудованием и изменённой системой работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В приемном отделении стационара № 3 Люберецкой больницы завершился капитальный ремонт. Как отметил заведующий отделением Александр Шабалин, теперь пациентов разделяют по потокам в зависимости от состояния: удовлетворительное, средней тяжести и тяжелое. Для диагностики созданы две отдельные палаты, а все обследования проводят непосредственно у постели больного.

Отделение оснащено мобильным оборудованием и собственным компьютерным томографом, который начнет работу с 2026 года. Врачи-специалисты, лабораторная служба, а также процедуры ЭКГ и УЗИ теперь доступны пациентам без перемещения между кабинетами — все исследования проводят по принципу «Врач к пациенту».

Для пациентов в критическом состоянии организована противошоковая палата, где сразу начинает работу бригада реаниматологов. После оказания экстренной помощи больных оперативно переводят в реанимацию. По словам Александра Шабалина, новая система ускоряет постановку диагноза, госпитализацию и увеличивает пропускную способность отделения, что позволит оказывать помощь большему числу пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.