В Люберцах открыли новую поликлинику для взрослых и детей

В Люберцах 10 февраля открылась новая поликлиника, рассчитанная на прием взрослых и детей. Учреждение построено по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба ведомства.

Новая поликлиника в Люберцах рассчитана на 350 посещений взрослых и 150 посещений детей в смену. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 28 тысяч жителей Октябрьского, а также около 16 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов — поселка Мирного, сел Верхнее Мячково и Сельцо, деревень Островцы и Михнево.

В учреждении будут вести прием врачи-инфекционисты, хирурги, терапевты, педиатры, оториноларингологи, кардиологи, офтальмологи, травматологи-ортопеды и другие специалисты. Откроются кабинеты физиотерапии, эндоскопической и функциональной диагностики.

Также в поликлинике появятся новые направления, которых ранее не было, такие как стоматология, урология и лечебная физкультура. Для пациентов будут доступны КТ, МРТ, рентген, УЗИ эксперт-класса, кардиограф, маммограф и флюорограф, сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Строительство объекта площадью 11,1 тысячи квадратных метров началось в феврале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.