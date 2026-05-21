В Люберцах открыли «Добрую комнату» в детской стоматологии

Добрая комната начала работать в детском отделении стоматологической поликлиники по адресу: улица Юбилейная, 23к1. Ее разместили в комнате пробуждения, где маленькие пациенты приходят в себя после лечения под наркозом. Помещение оснастили мягкими игрушками, раскрасками, альбомами, карандашами и игровыми наборами. Часть подарков разместили и в зоне ожидания, чтобы детям было легче отвлечься перед приемом врача.

Главный врач стоматологии Наталья Феоктистова отметила, что после наркоза ребенок может чувствовать растерянность и страх.

«После наркоза ребенок просыпается растерянным, иногда напуганным, и очень важно, чтобы рядом была спокойная, добрая атмосфера. Мы постарались сделать так, чтобы здесь детей встречали не белые стены, а игрушки, цвета и ощущение заботы», — отметила Феоктистова.

В открытии пространства участвовал депутат совета депутатов городского округа Люберцы Роман Антоненков. Он передал в поликлинику игрушки и наборы для творчества и подчеркнул, что лечение у стоматолога — это стресс для ребенка и родителей, особенно если речь идет о наркозе.

«Такие комнаты помогают сделать медицинскую помощь человечнее. Это небольшое пространство, но для детей оно действительно имеет большое значение», — подчеркнул Антоненков.

Проект «Добрая комната» реализуют в медицинских учреждениях Подмосковья. Его цель — создать в больницах и поликлиниках комфортную и дружелюбную атмосферу для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.