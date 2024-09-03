В Люберцах онкоскрининг прошли 24 пациента по итогам Дня семейного здоровья

«Обследования прошли 24 обратившихся пациента, из них 17 женщин и 7 мужчин. У четырех из них были обнаружены новообразования», — сказала онколог Светлана Кузьмичева.

‍У одного из представителей сильного пола было выявлено повышение простатического специфического антигена (PSA), который является маркером онкологических процессов. Ему сразу же было выполнено узи, затем пациент был направлен на дообследование с целью определения характера патологии предстательной железы.

В женской группе пациенток врачи также обнаружили проблемы. При обследовании трех женщин у врачей возникли подозрения на наличие новообразования молочной железы. Не откладывая, в центре им было выполнено дообследование — узи молочной железы и одной из пациенток старше 40 лет — маммография.

«К сожалению, в одном из этих случаев подозрения онкологов полностью подтвердились, данная пациентка была направлена на верификацию новообразования. Ей будет выполнено гистологическое исследование: с помощью образца ткани нужно установить тип опухоли, чтобы определить дальнейшую тактику лечения. Также при обследовании с помощью фотофайндера у двух пациенток выявлено злокачественное новообразование кожи, им сразу же было выполнено цитологическое исследование, по результатам которого также будет назначена противоопухолевая терапия», — пояснила Кузьмичева.

День семейного здоровья или День открытых дверей проводятся в Центре амбулаторной помощи регулярно. В такие дни большинство пациентов обращается к онкологам впервые. Это способствует выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии, когда шансы на полное выздоровление выше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.