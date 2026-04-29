В Люберцах бригады скорой помощи совершили 40 тыс выездов с начала года

Торжественное мероприятие ко Дню работника скорой помощи прошло 28 апреля в Люберцах, где отметили лучших сотрудников службы. С начала года бригады выполнили более 40 тыс. выездов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное мероприятие состоялось в культурно-просветительском центре городского округа Люберцы. В нем приняли участие сотрудники скорой помощи более чем из 20 округов Подмосковья. Лучших специалистов наградили за профессионализм и преданность делу.

Люберецкая подстанция скорой помощи объединяет 435 специалистов. Они обеспечивают экстренную медицинскую помощь 650 тыс. жителей трех городов. С начала года врачи и фельдшеры выполнили свыше 40 тыс. выездов — в среднем 14,5 обращения на одну бригаду в сутки.

«Знаю, насколько сложен, благороден и по-настоящему важен ваш труд. Спасибо вам за профессионализм, за то, что в любую погоду и в любой час вы приходите на помощь люберчанам», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он добавил, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2024 году начала работу новая подстанция скорой помощи в Зенино. Сейчас строится еще одна подстанция в поселке Мирный на четыре машино-места. Автопарк службы обновляют ежегодно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“, — сказал губернатор.