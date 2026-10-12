В Люберцах более чем вдвое увеличили число исследований на рак груди

Пациенты Люберецкой больницы получили больше возможностей для ранней диагностики рака молочной железы. Количество диагностических процедур выросло более чем в два раза, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Ани Баданян сообщила, что число исследований для выявления рака груди увеличилось более чем вдвое. Ранняя диагностика важна для успешного лечения.

За последние пять лет новый стандарт оказания онкологической помощи и оснащение больницы современным оборудованием позволили добиться значительных результатов: рак выявляют даже на нулевой стадии.

«На Неделе борьбы с раком молочной железы важно напомнить, что сейчас женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию. Это исследование является золотым стандартом диагностики заболеваний молочной железы, потому что позволяет выявить патологические изменения на самых ранних стадиях, когда они еще не прощупываются при пальпации и не вызывают симптомов», — подчеркнула Ани Баданян.

Люберецкая областная клиническая больница оказывает полный комплекс услуг по лечению рака груди: точную диагностику, последующее лечение, хирургические операции, лучевую и химиотерапию, пластику груди и дальнейшее восстановление.

Онкологи маммологического центра больницы сопровождают пациенток на всех этапах лечения, консультируют их и оказывают психологическую поддержку. Попасть на прием к онкологу можно по направлению лечащего врача из поликлиники прикрепления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.