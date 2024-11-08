В Люберецкую подстанцию скорой помощи поступили три новые машины

Три новые машины поступили на Люберецкую подстанцию скорой помощи, автомобили передал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в машинах установлено современное оборудование и всё необходимое для экстренной реанимации: дефибрилляторы, ИВЛ, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«При поддержке губернатора в марте текущего года мы открыли новую подстанцию скорой помощи в микрорайоне Зенино. Ведётся строительство большой поликлиники на 540 мест со встроенным постом скорой в поселке Мирный. Также в текущем году обновим 349 единиц медоборудования в Люберецкой областной больнице и Московском областном центре охраны материнства и детства», — отметил Волков.

Он напомнил, что в городском округе Люберцы — 3 подстанции скорой помощи и 3 стационарных поста в посёлках Красково, Октябрьский и микрорайоне Зенино. Всего — 30 бригад. В них работают порядка 450 человек. С начала года выполнено более 110 тыс. выездов бригад скорой помощи, в сутки — до 470 вызовов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.