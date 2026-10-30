В Люберецкой больнице проведут онкоскрининг для жителей Подмосковья

Жители Подмосковья старше 18 лет смогут 31 октября пройти онкоскрининг в Люберецкой больнице без предварительной записи. Главной темой дня открытых дверей станет здоровье легких, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

День открытых дверей пройдет в Люберецкой больнице в субботу, 31 октября, с 9:00 до 14:00. Для обследования нужны полис ОМС Московской области, паспорт и СНИЛС.

Онкологи предупреждают, что в начале отопительного сезона сухость воздуха и частый кашель могут маскировать серьезные заболевания: пациенты нередко принимают симптомы за ОРВИ.

«Если беспокоит кашель, тем более затяжной, то обязательно нужно обратиться к врачу и сделать обследование органов грудной клетки. Многие кашляют, думают, что подхватили вирус, а по факту кашель уже спровоцирован каким-то образованием легкого», — предупредила заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Ани Баданян.

Пациенты смогут сделать рентген грудной клетки. При выявлении изменений врачи назначат компьютерную томографию.

Женщины в зависимости от возраста смогут пройти маммографию и УЗИ молочных желез, мужчины — сдать анализ на простатический специфический антиген (ПСА). Всем пациентам будут доступны анализ кала на скрытую кровь и дерматоскопия — обследование кожных образований. По показаниям врачи назначат УЗИ малого таза и брюшной полости.

При подозрении на онкологическое заболевание пациента сразу запишут на дополнительное обследование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.