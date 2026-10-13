В Люберецкой больнице привили от гриппа более 25 тыс взрослых и детей

Более 25 тыс. взрослых и детей прошли вакцинацию от гриппа в Люберецкой больнице. Выездные медицинские бригады привили свыше 1,5 тыс. пациентов на предприятиях, в организациях и торговых центрах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Люберецком городском округе продолжается вакцинация от гриппа. В Люберецкой больнице привили более 25 тыс. взрослых и детей. Свыше 1,5 тыс. пациентов вакцинировали выездные медицинские бригады на предприятиях, в организациях и торговых центрах.

«Сезонная вакцинация нужна для того, чтобы научить организм правильно себя вести во время встречи с таким серьезным вирусом. Она показана практически всем с шести месяцев и до глубокой старости, чтобы избежать серьезных осложнений, которые могут возникнуть при гриппе», — пояснила врач-инфекционист Центральной поликлиники города Люберцы Елена Полунина.

По словам специалиста, противопоказания к прививке временные, а не абсолютные. При ОРВИ или обострении хронических заболеваний, например гипертонии или гастрита, сначала необходимо нормализовать состояние. Поэтому перед вакцинацией обязателен осмотр врача-терапевта.

Привиться можно в своей поликлинике. Запись доступна через чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС, региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122, а также в приложениях «Добродел» и «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.