В Люберецкой больнице доля щадящих операций достигла 66% за полгода

Люберецкая больница по итогам первого полугодия 2026 года довела долю малоинвазивных операций до 66% от всех хирургических вмешательств, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По итогам первого полугодия 2026 года малоинвазивные операции составили 66% всех хирургических вмешательств в Люберецкой больнице. В офтальмологическом отделении их доля достигла 98%, в хирургии и урологии превысила 77%, в гинекологии и сосудистой хирургии составила около 90%.

Такие операции проводят через небольшие проколы, кровеносные сосуды или естественные отверстия. По данным больницы, они снижают риск осложнений и помогают пациентам быстрее восстановиться. Расширить применение этих методов позволило современное оборудование.

«Мы стараемся лечить пациентов так, чтобы не делать больших разрезов там, где можно обойтись маленьким проколом. В хирургии желчевыводящих путей удаляем камни из протоков без разреза, через естественные пути, с помощью специального инструмента», — рассказал заведующий стационаром № 1 Музаффар Закиров.

Он добавил, что операции на коленном и плечевом суставах проводят через небольшие проколы, а в общей и гнойной хирургии применяют дренажи и пункции под контролем УЗИ. Больница также перестроила работу операционного блока. Новые технологии и инструменты дают врачам больше возможностей сохранить орган вместо его удаления. Срок пребывания пациентов в стационаре сократился до четырех-пяти дней. Больница намерена и дальше увеличивать долю малоинвазивных операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.