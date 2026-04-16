В Ленинском округе врачи выходили девочку весом 990 граммов

Врачи Видновского перинатального центра в Ленинском округе выходили недоношенную девочку, родившуюся на 28-й неделе беременности с весом 990 граммов. В течение 79 дней медики стабилизировали состояние ребенка, и к выписке ее вес увеличился почти до 3 килограммов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Недоношенная девочка появилась на свет на 28-й неделе беременности. 39-летнюю жительницу Серпухова экстренно госпитализировали после преждевременного излития околоплодных вод и начала схваток. Врачи провели кесарево сечение, новорожденная родилась весом 990 граммов и ростом 36 сантиметров.

В отделении реанимации ребенок провел 52 дня, после чего его перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. В период выхаживания девочке проводили лечебную гимнастику, массаж и процедуры в сухой иммерсионной ванне «Сатурн».

«В реанимации новорожденных малышка провела 52 дня, затем нас перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Очень помогал предыдущий опыт — восемь лет назад в этом же центре у меня уже родился недоношенный ребенок весом 1 килограмм 200 граммов», — рассказала мама девочки.

К моменту выписки вес ребенка составил 2 940 граммов. В дальнейшем девочка будет находиться под наблюдением специалистов отделения катамнеза и проходить курсы реабилитации.

В округе продолжается строительство нового корпуса перинатального центра. В нем разместят современные реанимации для женщин и новорожденных, отделения патологии беременности и выхаживания недоношенных детей.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.