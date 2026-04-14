В Ленинском округе врачи спасли мать и недоношенного ребенка

Врачи Видновского перинатального центра в Ленинском округе спасли 37-летнюю беременную с критической кровопотерей и ее ребенка на сроке 25 недель. Пациентку экстренно доставили в медучреждение, где специалисты провели сложную операцию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительницу Химок госпитализировали бригадой скорой помощи с кровотечением. Ранее женщина перенесла два кесаревых сечения, а на втором скрининге у нее выявили врастание плаценты. Из-за продолжающегося кровотечения врачи приняли решение о срочной операции.

«Кровотечение остановить не удалось, поэтому на консилиуме приняли решение о проведении экстренной операции. Несмотря на небольшой срок беременности, риски для здоровья ребенка были крайне высокими. В ходе вмешательства плацента отделилась, однако ее небольшой фрагмент врос в шейку матки. Это один из самых опасных вариантов, при котором возможна массивная кровопотеря», — пояснила заведующая отделением анестезиологии и реанимации Видновского перинатального центра Елена Плахотина.

Операция длилась 2,5 часа. При массе тела пациентки 58,5 килограмма кровопотеря составила 3,5 литра — около 60% объема циркулирующей крови.

«Пациентка не нуждалась в массивном переливании донорской крови. Во время операции около 2 литров излившейся крови удалось собрать и реинфузировать обратно пациентке. После хирургического вмешательства потребовалась только одна доза донорских эритроцитов», — добавила Елена Плахотина.

Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии. Она и новорожденный остаются под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии, угрозы их жизни нет.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.