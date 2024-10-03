В Ленинском округе в сентябре родились более 400 малышей

В Видновском перинатальном центре за сентябрь 2024 года родились 486 малышей, из них 251 мальчик и 235 девочек. Одно из лучших учреждений родовспоможений принимает не только жительниц Ленинского городского округа, но и пациенток из других городов, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы специализируемся на тяжелых патологиях беременности. К нам обращаются пациентки, у которых есть проблемы со здоровьем. Наши врачи ведут каждую будущую маму максимально внимательно и грамотно, что позволяет доносить и родить долгожданного ребёнка», — отметила главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

В пресс-службе добавили, что из общего количества рожденных за сентябрь в Видновском перинатальном центре появились на свет пять двоен. Из них три двойни мальчиков, пара девочек и «королевская двойня». Более 6 тысяч детей ежегодно появляются на свет в перинатальном центре, при этом почти 500 малышей рождаются значительно раньше срока. Недоношенным детям помогают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи, неонатологи и реабилитологи, которые владеют современными методиками выхаживания

«В детских отделениях центра есть все необходимое для малышей, как родившихся вовремя, так или значительно раньше срока. Наши неонатологи и анестезиологи-реаниматологи выхаживают мальчишек и девчонок от 500 граммов. Наблюдаем за развитием выпускников до 3 лет», — рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Наталья Князева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.