В Ленинском округе в перинатальном центре установили 13 шкафов

В Видновском перинатальном центре Ленинского округа установили 13 новых шкафов для хранения медицинских изделий и лекарств. Оборудование разместили в операционном блоке и отделении новорожденных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Видновском перинатальном центре продолжают обновлять материально-техническую базу. В отделения учреждения поступили 13 вместительных шкафов, которые позволили рациональнее организовать рабочее пространство и повысить удобство для медперсонала.

Восемь шкафов установили в операционном блоке, еще пять — в отделении новорожденных. Мебель оснащена распашными дверцами и подходит для системного хранения необходимых медицинских изделий и препаратов.

«Очень удобные, вместительные, с распашными дверцами шкафы, которые нам подходят для хранения всего необходимого. Сотрудникам комфортно работать, все расположено по своей классификации», — пояснила старшая операционная медсестра Видновского перинатального центра Алла Кобызь.

Она добавила, что функциональная организация пространства помогает эффективнее выстраивать работу отделений.

Ранее за счет средств регионального бюджета для отделений реанимации и анестезиологии, родового отделения и отделения патологии новорожденных закупили фармацевтические холодильники и морозильные лари. В прошлом месяце в отделение анестезиологии и реанимации также поступили шесть новых функциональных медицинских кроватей. Обновление мебели и специализированного оборудования в учреждении продолжат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.