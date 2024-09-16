В Ленинском округе родился мальчик весом 990 грамм

В Видновский перинатальный центр более двух месяцев назад на сроке 29 недель беременности с преждевременной отслойкой плаценты поступила жительница города Домодедово. После экстренного кесарева сечения на свет появился мальчик, весом всего 990 грамм и ростом 38 см, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Сейчас мальчику 2,5 месяца. Наш маленький герой научился без дополнительной оксигенации самостоятельно дышать, у него хороший аппетит, съедает весь объем питания из бутылочки и даже прикладывается к груди матери», — отметила врач-неонатолог Алина Обливанцева.

Она добавила, что ребенок провел в реанимации новорожденных более 20 дней жизни под постоянным наблюдением детских врачей анестезиологов-реаниматологов. После стабилизации состояния для дальнейшего контроля мальчика с мамой перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. На момент выписки ребенок набрал 2 кг 600 грамм, а рост составил 46 см. Врачи Видновского перинатального центра рассказали и показали маме малыша, как правильно ухаживать в домашних условиях за новорожденным. Ближайшие три года ребенок будет находится под наблюдением специалистов из отделения катамнеза.

«Отдельную благодарность хочется выразить врачам за быстрое реагирование в экстренных случаях, они делали все возможное. Очень быстро сделали операцию на глаза, после обнаружения заболевания. За все время пребывания в перинатальном центре меня очень поддерживал муж. Вместе посещали сына в реанимации и после перевода в семейной палате ухаживали за нашим ребенком. Я немного „выдохнула“, набралась сил для дальнейшей реабилитации сына», — рассказала молодая мама.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.