В Ленинском округе проводят встречи для будущих мам

Пациентки филиала женской консультации Видновского перинатального центра в Пригороде Лесном приняли участие во встрече с врачами и мастер-классе по пеленанию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Видновский перинатальный центр Ленинского городского округа продолжает традиционные встречи для будущих мам. Такие мероприятия проходят несколько раз в год во всех филиалах женской консультации. Очередной праздник состоялся в Пригороде Лесном.

«Дважды в год проводим такие замечательные праздники для пациенток. Эти встречи находят отзыв в сердцах женщин. Вижу, с каким позитивом, теплом и радостью приходят будущие мамы. Общаемся и обсуждаем все важные моменты, которые беспокоят», — рассказала акушер-гинеколог Алла Цатурян.

Сотрудники медучреждения рассказали участницам о преимуществах и важности грудного вскармливания, возможностях учреждения родовспоможения и первых документах малыша. Для будущих мам также провели мастер-класс по пеленанию.

Встречи помогают женщинам подготовиться к периоду после рождения ребенка, задать вопросы опытным врачам и обменяться советами друг с другом. Знакомство с медиками, которые будут рядом во время родов, помогает создать атмосферу доверия и спокойствия.

По традиции среди участниц разыграли бесплатные места в палатах повышенной комфортности и услуги катамнеза. Каждая будущая мама получила памятный подарок от Видновского перинатального центра.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.