В Ленинском округе прошел четвертый фестиваль здоровья

«Фестиваль здоровья «Здоровый взгляд на жизнь» — это яркое событие, которое ежегодно выступает площадкой для взаимодействия между жителями и медучреждениями, облегчая доступ к качественной медицине, а эффективность сотрудничества государственных учреждений и частных клиник позволяет внедрить инновационные методы диагностики и улучшить медицинское обслуживание округа. Такие мероприятия — это не только забота о здоровье конкретных людей, но и вклад в будущее нашего общества. Когда люди активно интересуются своим здоровьем и принимают меры по его сохранению — это лучший показатель развития медицины и общества в целом. Хочу поблагодарить всех организаторов, врачей и специалистов, которые сделали этот фестиваль возможным», — сказал председатель совета филиала ТПП ЛГО МО Владислав Рымши.

В фестивале приняли участие 15 коммерческих и 5 государственных учреждений, в том числе Видновский перинатальный центр, стоматологическая поликлиника, многопрофильная клиника «ПрезиДЕНТ» и другие. Сотрудники учреждений провели мастер-классы, открытые консультации с жителями и представили современные возможности в сфере здравоохранения. Также, участники мероприятия получили возможность стать донорами, пройти комплексное медицинское обследование, включая измерение артериального и внутриглазного давления, анализ крови на уровень сахара, УЗИ щитовидной железы и сосудов головного мозга, ЭКГ, стоматологический онкоскрининг, а также получить консультации профильных специалистов и принять участие в лотерее с розыгрышем подарков. Кроме того, для всех присутствующих были организованы выступления вокальной группы и инклюзивного центра с творческими номерами.

Организаторами фестиваля здоровья выступили местный филиал Торгово-промышленной палаты и салон оптики «СОЛО» при поддержке администрации Ленинского городского округа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.