В Ленинском округе Подмосковья врачи помогли родить пациентке с пороком

Врачи Видновского перинатального центра в Ленинском городском округе помогли стать матерью 33-летней женщине с врожденным пороком развития. Роды прошли на сроке 40 недель и 6 дней, ребенку провели кесарево сечение по медицинским показаниям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пациентка поступила в плановом порядке. На сроке 40 недель и 6 дней у нее началась родовая деятельность. Из-за косого положения плода консилиум врачей принял решение о проведении кесарева сечения.

«Операция прошла успешно, на свет появился замечательный мальчик. Оценка по шкале Апгар — 8–9 баллов», — отметила заведующая акушерским отделением патологии беременности Патима Муртаева.

Операция прошла без осложнений. Мальчик родился весом 3 450 граммов и ростом 53 сантиметра. В настоящее время мама и новорожденный находятся в послеродовой палате, через несколько дней их планируют выписать домой.

В администрации добавили, что качество медицинской помощи поддерживается за счет обновления инфраструктуры и оборудования центра. Недавно два отделения получили 13 современных шкафов для хранения лекарств и медицинских изделий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.