В Ленинском округе еще 362 человека проверили свое здоровье

«Особое внимание уделяется онкоскринингу, в связи с чем проводим маммографию (женщинам), мазок на онкоцитологию, анализ крови на простатспецифический антиген (мужчинам) и анализ кала на скрытую кровь. Все отклонения мы отрабатываем и направляем пациентов на второй этап диспансеризации к узкопрофильным специалистам: гинекологу, урологу и хирургу — в зависимости от выявленных отклонений от нормы в результатах анализов», — приводятся в сообщении слова заведующей отделения медицинской профилактики Видновской КБ Людмилы Сухоруковой.

Диспансеризацию и профилактический медосмотр пройти может каждый гражданин вне зависимости от прикрепления к Видновской клинической больнице. Диспансеризация бесплатна по полису ОМС и займет всего два часа.

«Установленные диагнозы позволяют своевременно начать лечение и остановить развитие опасных патологий. По отклонениям в ходе обследований часто выявляются случаи повышенного холестерина, фиброзно-кистозной мастопатии и внушающий опасения уровень простатического специфического антигена», — добавила Людмила Сухорукова.

Записаться на прохождение диспансеризации можно по телефону 122, а также на портале госуслуг в личном кабинете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.