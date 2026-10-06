В Ленинском округе 9,5 тыс жителей прошли онкоскрининг в стоматологии

Видновская стоматологическая поликлиника с начала 2026 года обследовала 9500 человек на ранние признаки заболеваний полости рта. Это вдвое больше установленного плана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Онкоскрининг в Видновской стоматологической поликлинике начинается с визуального осмотра. Затем врач в затемненной комнате исследует слизистую с помощью аппарата АФС-17. Процедура занимает несколько минут, не требует вмешательства и не вызывает боли.

«В нашей повседневной практике мы используем аутофлуоресцентную стоматоскопию с помощью аппарата АФС-17. В полость рта направляется луч света длиной 400 нанометров: здоровые ткани светятся зеленым, а патологические участки проявляются в виде пятен. Это позволяет заподозрить патологию», — рассказала врач-стоматолог поликлиники Алина Григорьева.

При обнаружении изменений пациента направляют в специализированный онкологический центр для углубленной диагностики. За девять месяцев такие случаи были: у некоторых пациентов подтвердилось злокачественное заболевание на ранней стадии.

«В идеале проходить такое обследование нужно раз в полгода-год. Оно занимает немного времени и позволяет своевременно обратить внимание на изменения», — добавила Алина Григорьева.

Обследование проводят бесплатно по полису ОМС. Записаться можно через региональный портал госуслуг, по номеру единой службы 122 или лично в регистратуре. При первом обращении потребуются паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.