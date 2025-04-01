В легком мужчины свердловские врачи нашли металлический колокольчик 1975 года

В Свердловской области 40-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на приступы удушья. Врачами был обнаружен в его промежуточном бронхе металлический колокольчик с гравировкой «1975», сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Известно, что предмет был размером в 3 сантиметра и существенно затруднял дыхание пациента вызвал пневмонию. Операция по удвоению колокольчика усложнялась инвалидностью мужчины с рождения и необходимости раннего применения антибактериальных препаратов.

Торакальный хирург Сергей Довбня рассказал, что врачи совершили несколько неудачных попыток по извлечению предмета из организма с помощью ригидной бронхоскопии. В результате спустя неделю борьбы врачам удалось извлечь инородное тело из пациента.

Главный врач Ирина Лихачева отметила, что горда за команду специалистов, которые справились с такой сложной задачей. Также она сообщила, что сейчас пациент выздоравливает, его легкое полностью расправилось. Сейчас мужчина готовится к выписке, но специалисты продолжают наблюдение, чтобы исключить возможность послеоперационных осложнений.