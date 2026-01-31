В лечебных учреждениях Красногорска прошел цикл встреч с жителями

Доступность медицинской помощи, льготное лекарственное обеспечение, маршрутизация пациентов — эти и многие другие волнующие их вопросы жители Красногорска смогли обсудить на встречах, которые прошли в лечебных учреждениях округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Открыла цикл встреча в санатории Минобороны РФ «Архангельское», и она получилась по-настоящему теплой и душевной.

Отдыхающие санатория и жители поселка получили рекомендации по сохранению женского здоровья, питанию и образу жизни, смогли задать волнующие их вопросы и поделиться своими историями.

«Такие встречи — не только полезная информация, но и возможность пообщаться, услышать поддержку и найти ответы на волнующие темы», — отметила исполняющая обязанности заведующей врачебной амбулаторией «Архангельское» Вера Багирь.

В поликлинике № 7 «Петрово-Дальнее» пациентам рассказали о выходе новых специалистов, которые уже начали прием в поликлинике. Отдельное внимание уделили вопросам льготного лекарственного обеспечения и порядку получения препаратов.

Кроме того, медики пригласили жителей принять участие в школах ХНИЗ, где рассказывают о контроле и профилактике хронических заболеваний.

Во врачебной амбулатории «Ново-Никольская» большинство вопросов касалось доступности рентгенологических и ультразвуковых исследований, вызова врача на дом и получения направлений к узкопрофильным специалистам.

«Прозвучали не только вопросы, но и слова благодарности. Отдельно жители отметили профессионализм, внимательность и чуткое отношение врача-гинеколога Людмилы Коваленко — такие отзывы особенно ценны. Спасибо всем, кто нашел время прийти и поделиться своим мнением», — сказала исполняющая обязанности заведующей врачебной амбулаторией «Ново-Никольская» Светлана Роженцова.

Также в ходе встреч подвели итоги 2025 года и обсудили планы на 2026-й, новые проекты по просветительской работе, пообщались по порядку и регламенту оформления медицинской документации, справок, форм, а также были решены частные вопросы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.