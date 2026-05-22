В Кызыле дети из детсада после жалоб на уколы чувствуют себя нормально

Следователи проверяют информацию о возможных инъекциях в детсаде в Кызыле

Дети из детского сада в Кызыле, которые сообщили о якобы сделанных им уколах, чувствуют себя нормально. Их обследуют медики, сообщает RT .

По данным источника, внешних симптомов у несовершеннолетних не выявлено. Тем не менее всех детей проверят на наличие в организме неизвестных веществ.

С несовершеннолетними также работают психологи. Специалисты оценивают их состояние и уточняют обстоятельства произошедшего.

Следователи устанавливают, могли ли уколы делать только в одной группе или речь идет о нескольких. МВД начало проверку после появления информации о возможных инъекциях в детском саду.

