В Кыргызстане предложили запретить рекламу детских смесей и сосок

Депутат Жогорку Кенеша Токтобубу Ашымбаева предложила полностью запретить в Кыргызстане рекламу детских смесей, бутылочек и сосок. Законопроект вынесен на общественное обсуждение, сообщает «Бриф24» .

Документ опубликован на официальном сайте парламента. Он предусматривает запрет на любую рекламу детских смесей и продукции для кормления младенцев.

По мнению автора инициативы, в стране сохраняются серьезные проблемы со здоровьем детей до пяти лет, связанные с неправильным питанием. Ашымбаева считает, что реклама побуждает матерей необоснованно отказываться от грудного вскармливания в пользу покупных товаров.

Депутат подчеркнула, что грудное молоко остается самым полезным и доступным способом питания ребенка. По ее оценке, активное продвижение смесей и сопутствующей продукции препятствует поддержке грудного вскармливания.

