В Кузбассе более 9 тыс детей перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ некоторые образовательные учреждения Кузбасса временно перешли на дистанционный формат обучения, сообщает Сiбдепо со ссылкой на министерство образования Кемеровской области.

По данным на 12 декабря, в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе полностью закрыты на карантин два детских сада, которые посещают 240 детей.

Кроме того, в Анжеро-Судженске, Киселевске, Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге и муниципальных округах Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Тисульском, Яйском и Яшкинском на карантине находятся 40 групп из 29 детских садов, охватывающих 797 малышей.

Школьное образование также претерпело изменения. В Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Яйском муниципальных округах шесть школ (3427 учеников) переведены на дистанционное обучение. В Анжеро-Судженске, Кемерове, Мысках, Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге, а также в Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Таштагольском, Тисульском, Топкинском и Яйском муниципальных округах 242 класса в 44 школах (5978 школьников) также временно обучаются дома.

