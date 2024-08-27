В Курскую область направилась еще одна бригада врачей из Подмосковья

«Это не первая бригада, направленная в Курскую область для оказания медицинской помощи. Так, ранее в поддержку коллегам в регион уже направлялись наши специалисты, в том числе хирурги, травматологи и реаниматологи. Сейчас на смену им отправились еще 18 врачей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Кроме того, ранее в Курскую область было направлено 7 бригад скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.