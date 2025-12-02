В Красногорске врачи помогли женщине стать мамой в 6-й раз

В родильном доме Красногорской больницы 38-летняя женщина стала мамой в 6-й раз. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 3590 г и ростом 53 см. Это шестой ребенок в семье, где уже есть 3 мальчика и 2 девочки, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Роды прошли благополучно как для мамы, так и для новорожденного, без каких-либо осложнений. Предыдущие четверо детишек в этой семье родились также у нас в роддоме. Пациентка осталась всем довольна. Желаю ей и ее малышу большого здоровья, счастья и побыстрее восстановиться», — рассказала врач-акушер-гинеколог Ксения Иванникова.

На данный момент мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

«Я рада, что я живу в Красногорске и у меня есть возможность рожать в таком хорошем месте», — поделилась счастливая мама.

Примечательно, что совершенно случайно из первых букв старших детей сложилось слово «мама». Их зовут Михаил, Александр, Мария, Артемий. Кроме того, в семье есть девочка Алена и теперь — мальчик Максим. Вот такое совпадение ко Дню матери, который празднуется 30 ноября.

Напомним, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/), где размещена информация о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить в Единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа по модернизации поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), их оснащения, капитальный ремонт — все это приоритетные направления в развитии системы здравоохранения в Московской области. Инвестиции в отрасль будут продолжаться.

«Сегодня мы коснемся всего, что связано со здравоохранением. <…> Знаю, что сегодня на территориях, в городских округах главные врачи также присутствуют, также имеют возможность участвовать во всем том, что важно для человека, развития Московской области. Вы знаете, что национальным проектом предусмотрены большие, заметные инвестиции и в первичное звено, большая программа модернизации поликлиник, ФАПов, их оснащения и, конечно, большая программа капитального ремонта. Все это наш приоритет», — сказал Воробьев.