В Красногорске в ноябре пройдет съезд терапевтов Подмосковья по теме ИИ в медицине

IХ Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области с международным участием «Искусственный интеллект в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения» пройдет в Красногорске с 6 по 7 ноября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Съезд посвящен широкому спектру вопросов, касающихся цифровых инноваций в здравоохранении, включая внедрение электронных медицинских документов, использование искусственного интеллекта в диагностике и лечении заболеваний, а также разработку специализированных медицинских информационных систем.

На съезде состоится содержательный разговор профессионалов по насущным вопросам областного здравоохранения. На обсуждение будут вынесены реальные проблемы, с которыми врачи и медицинские работники сталкиваются в практической деятельности. Все конструктивные идеи и предложения обязательно будут внедрены в практику.

Особенность данного мероприятия заключается в том, что оно охватывает широкий спектр актуальных проблем, таких как цифровая трансформация системы здравоохранения, создание устойчивых инфраструктурных решений и повышение эффективности взаимодействия врачей и пациентов.

В рамках Съезда запланирована встреча с медиками участниками СВО.

Целевая аудитория съезда: врачи терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, а также ординаторы и студенты медицинских ВУЗов.

Кроме подмосковных врачей в работе съезда примут участие доктора, работающие в медицинских клиниках 11 стран: Азербайджан, Армения, Болгария, Германия, Египет, Италия, Малайзия, Таджикистан, Узбекистан, Франция, Чехия. Всего 3000 участников, в том числе 900 очно. Более 2000 примут участие в работе Съезда по видеоконференцсвязи, которая будет организована со всеми районами Московской области.

Участие представителей отрасли медицины и информационных технологий позволит сформировать эффективные механизмы взаимодействия между медицинскими учреждениями и государственными структурами, направленными на улучшение здоровья населения.