В Красногорске оснастили больницу новым оборудованием

Модернизация Красногорской клинической городской больницы позволила повысить качество диагностики и лечения пациентов. В медучреждении установили современное оборудование для кардиологии и лучевой диагностики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В операционном блоке кардиологического профиля внедрили аппарат для оптической когерентной томографии сердца и устройство для измерения фракционного резерва кровотока. Оборудование помогает точно оценивать состояние коронарных сосудов и принимать решение о необходимости стентирования. Также начал работать аппарат для коронарной ротационной атерэктомии, который удаляет кальцинированные бляшки и обеспечивает надежное раскрытие стентов. В прошлом году специалисты больницы выполнили почти 2 тысячи операций стентирования.

В женской консультации установили цифровой маммограф, на котором провели более 3100 обследований. Кроме того, в больнице работает компьютерный томограф с объемом свыше 68 тысяч исследований и рентген-аппарат, использованный почти 6,5 тысячи раз.

Обновление технической базы позволяет сократить время диагностики, снизить нагрузку на пациентов и повысить точность медицинских решений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.