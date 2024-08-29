В Красногорске 4–6 сентября пройдет съезд детских врачей Подмосковья

V съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» пройдет в Красногорске с 4 по 6 сентября. На протяжении 5 лет Съезд детских врачей Московской области является флагманским мероприятием педиатрии не только Подмосковья, но и России. В нем принимают участие тысячи специалистов детской медицины. НИКИ детства является одним из основных организаторов Съезда, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Первый день этого масштабного мероприятия — 4 сентября — будет проходить в очном формате в здании правительства Московской области по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1; второй день —5 сентября — в смешанном формате (ряд симпозиумов будет проходить в здании Правительства Московской области, остальные — онлайн); третий день — 6 сентября — онлайн.

«Ключевые темы научной программы съезда: основные тренды педиатрии, современные направления развития неонатологии, все о наследственных и орфанных заболеваниях, традиции и инновации в детской хирургии, эффективная реабилитация в педиатрии, школьная медицина — достижения и перспективы, новые горизонты детской психоневрологии, эволюция детских инфекций в быстро меняющемся мире, семья как основа здоровья детей, паллиативная помощь детям, ключевые аспекты развития детского здравоохранения, качество и безопасность оказания медицинской помощи, современные концепции профилактической медицины, образовательные траектории в педиатрии», — рассказала директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

В рамках съезда проводятся всероссийский форум «Орфей», посвященный диагностике и лечению орфанных (редких) заболеваний, Всероссийская школа по муковисцидозу «Муковисцидоз: жизнь в новое время», Всероссийский форум медицинских сестер, школа медицинского права и менеджмента.

В рамках съезда состоится подведение итогов конкурса клинических наблюдений, конкурса «Ветераны педиатрии Подмосковья» и конкурса «Исторический очерк о лечебно-профилактическом учреждении педиатрии Подмосковья».

В фойе Дома правительства Московской области будет работать выставка, отражающая работу ведущих учреждений детской медицины Подмосковья.

Для очного участия в Съезде нужно обязательно пройти предварительную регистрацию на сайте www.congress5.pediatrmo.ru. Для прохода в Дом правительства Московской области необходимо предъявить паспорт гражданина РФ.

Сайт съезда: www.congress5.pediatrmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.