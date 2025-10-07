В Королеве возводят самую крупную поликлинику

В центре Королева уже возвышается пятиэтажное здание новой поликлиники, старт строительству которой в марте прошлого года дал Губернатор Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь уже завершили все монолитные работы, возвели наружные стены и смонтировали кровлю.

Снаружи здание постепенно приобретает завершенный вид благодаря яркому современному фасаду — его устройство сейчас в завершающей стадии. Одновременно рабочие возводят внутренние перегородки, устанавливают витражные окна, монтируют отопление и вентиляцию будущей поликлиники. Начались и отделочные работы внутри помещений, а также благоустройство территории медицинского центра. Всего на стройплощадке работают свыше 200 строителей и восемь единиц техники.

Новая поликлиника сможет принимать тысячу человек в смену — 600 взрослых, 300 детей и 100 пациентов травмпункта. Здесь планируется открыть все основные направления медпомощи, включая отделения неотложной медицинской помощи, профилактики, реабилитации, амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар. Современный медицинский центр будет оснащен новейшим оборудованием для диагностики и лечения самых разных заболеваний, а работать в нем будут около 200 врачей и более 300 специалистов среднего звена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.