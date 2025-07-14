В Королеве возвели все пять этажей новой поликлиники на 1 тыс посещений в смену

Уже возведены все пять этажей будущей поликлиники. Рабочие ведут кровельные работы, начали утеплять фасад и установку окон, внутри здания возводятся перегородки. Также продолжается вынос наружной канализации, обустройство внутриплощадочных сетей: канализации и ливневки. На объекте трудятся более 100 человек и вся необходимая техника, включая башенный кран.

Поликлиника будет оснащена новейшим медицинским оборудованием, предназначенным для диагностики различных заболеваний, проведения профилактических осмотров и оказания квалифицированной медицинской помощи населению.

Планируется, что новое медучреждение сможет обслуживать до 1 000 пациентов ежедневно, обеспечивая доступную медицинскую помощь жителям города. Кроме того, в поликлинике заработают отделение неотложной помощи, терапии, хирургии, профилактики, физиотерапии. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.