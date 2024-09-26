В Королеве стартовало строительство поликлиники на 1 тыс посещений в смену

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства поликлиники. Новый объект здравоохранения возводят на улице Циолковского в Королеве, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В настоящее время на стройплощадке начаты работы подготовительного периода.

Объект возведут на территории и в составе Королевской городской больницы № 1. Площадь здания — 4,6 тыс. квадратных метров. Здесь предусмотрены взрослое отделение на 600 посещений в смену, детское — на 300 посещений в смену и травмпункт смешанного типа, рассчитанный на прием 100 пациентов в смену.

Вести прием будут специалисты востребованных профилей, таких как акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, вакцинация, гематология, гастроэнтерология, кардиология, урология, неврология, офтальмология, детская хирургия и кардиология, лечебная физкультура, медицинская профилактика, неотложная помощь, терапия, УЗИ, физиотерапия. Также в корпусе откроют дневной стационар на 36 коек.

Завершат строительство поликлиники во втором квартале 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.