В Королеве состоится день семейного здоровья 15 марта

День семейного здоровья пройдет в поликлинике филиала «Юбилейный» Королевской больницы в субботу, 15 марта. С 8:00 до 13:00 желающие смогут пройти медицинское обследование без предварительной записи, обратившись в поликлинику по адресу: микрорайон Юбилейный, улица Пионерская, дом 8/10, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Преимущество Дня семейного здоровья заключается в том, что прийти на осмотр в поликлинику в этот день можно всей семьей. Всех пациентов, как взрослых, так и детей, осмотрит терапевт или педиатр. В зависимости от возраста каждому будут назначены необходимые анализы и исследования. Получить результат и заключение врача можно будет уже через 1-2 дня. Если потребуется, врач назначит дополнительные виды диагностики на втором этапе. Обратиться в поликлинику может любой житель города независимо от прикрепления; для этого при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — сказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Марина Торопцева.

Диспансеризацию и профосмотр также можно пройти в будние дни в городских поликлиниках. Записаться можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья, через кол-центр 122 или через чат-бот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.