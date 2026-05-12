В Королеве после капремонта открыли поликлинику №1

Поликлиника №1 возобновила работу после капитального ремонта в городском округе Королев. Медицинскую помощь здесь получают более 45 тыс. жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В здании обновили фасад и кровлю, заменили инженерные сети, обустроили комфортные зоны ожидания и удобную навигацию, установили новую мебель.

«Мы продолжаем масштабную работу по капитальному ремонту учреждений здравоохранения. С начала года открыли 6 обновленных поликлиник и стационаров, еще 22 объекта планируем ввести до конца года. Это позволит создать комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинских специалистов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Поликлиника начала прием пациентов с сегодняшнего дня. Здесь работают врачи первичного звена и узкопрофильные специалисты, в том числе невролог и эндокринолог. Также открыты отделение медицинской профилактики, кабинет диспансеризации, кабинет функциональной диагностики и дневной стационар.

«Поликлиника возобновила работу с сегодняшнего дня», — добавил главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Медучреждение расположено по адресу: улица Циолковского, дом 24. Записаться на прием можно через приложение «Добродел Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в поликлинике или по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.