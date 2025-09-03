В Королеве более 650 медиков воспользовались мерами поддержки

Врачам, приезжающим из других городов, в Королеве предлагается компенсация аренды квартир и служебное жилье. Также медицинские работники принимают участие в региональной программе «Социальная ипотека», сертификаты программы получили уже 67 королевских специалистов, из них в 2025 году 6 медработников: 5 врачей, 1 медицинская сестра, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На местном уровне осуществляется доплата молодым специалистам: 15 000 рублей — для врачей и 7 000 рублей — для средних медицинских работников. Данную выплату получают 75 специалистов. Королёвской больницей выплачиваются подъемные для участковых терапевтов и педиатров — 50 000 рублей при трудоустройстве. Также по программе наставничества молодых специалистов, ежемесячную выплату в 5000 рублей за наставничество каждого молодого специалиста, получают 74 человека. Кроме этого, действует программа «Приведи друга».

«Для привлечения квалифицированных кадров в здравоохранение округа по проекту „Здоровое будущее“ „Единой России“ принимаются серьезные меры поддержки. Королевским медработникам предоставляются компенсационные выплаты за аренду жилья, доплаты для молодых специалистов, а также финансовые поощрения за наставничество. Эти мероприятия уже принесли свои плоды: за 4 года более 650 медиков воспользовались мерами поддержки», — отметила муниципальный депутат, координатор проекта «Здоровое будущее» Любовь Кошкина.

В сентябре 2024 года в Королеве стартовал проект «Волонтеры-медики» среди выпускников медико-биологических классов 5, 9 гимназий, 1 и 3 школы. Заключены договора о социальном партнерстве с Королёвскойбольницей, договора о сотрудничестве с целью подготовки выпускников к поступлению в медицинские ВУЗы для того, чтобы в будущем здравоохранение города пополнили молодые специалисты, выпускники гимназий и школ.

Медработники уже воспользовались доступными мерами поддержки: врач-терапевт Королёвской больницы Любовь Рязанова приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека».

«Искали такую квартиру, чтобы можно было въехать и жить. Конечно, важно было расположение, чтобы в шаговой доступности была школа и детский сад. И мы ее нашли! Теперь у наших дочек есть своя большая комната», — рассказала участница программы.

Медицинская сестра процедурного кабинета поликлинического отделения № 3 Королёвской больницы Алеся Григорян получила сертификат программыи приобрела двухкомнатную квартиру, в которую после ремонта переедет вместе с сыном.

Одной из участниц программы «Соципотека» стала врач-педиатр, котораякупила жильё для своей семьи. Валерия Никитина работает заведующей детской поликлиникой в «Королевской больнице». В медицине она уже более 9 лет. О программе Валерия узнала от коллег и была рада возможности принять в ней участие.

«Квартира была с хорошим ремонтом, поэтому мы купили, заехали и живём. Выбирали варианты в определённом районе, потому что старший сын здесь ходит в школу и нам было важно, чтобы он самостоятельно мог посещать учебное заведение. Просмотрели много вариантов, но эта квартира оказалась самой уютной и красивой. Она сразу понравилась всей семье», — отметила Валерия.

Напомним, по Народной программе «Единой России» в Королеве сейчас строится поликлиника на ул. Циолковского, срок сдачи — 2027 год. Она станет самой крупной в Московской области, в смену здесь будут принимать около 1000 пациентов (600 взрослых и 300 детей). В поликлинике также будет создан травмпункт на 100 посещений. Все необходимые исследования жители Королева смогут пройти в одном месте, здесь будут функционировать аппараты КТ, МРТ, маммограф, флюорограф, рентген, УЗИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.