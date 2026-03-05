В Королеве 7 марта пройдет единый день диспансеризации

Единый день диспансеризации пройдет 7 марта с 8:00 до 13:00 в городской поликлинике на улице Павлова в Королеве. Жители смогут бесплатно пройти комплекс обследований вне зависимости от прикрепления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу обследований входят антропометрия, общий и биохимический анализы крови, ЭКГ, флюорография и другие исследования по возрасту пациента. Результаты и рекомендации врача можно будет получить через несколько дней. При необходимости медики назначат дополнительные обследования.

«В Единый день диспансеризации в поликлинику жители могут обращаться вне зависимости от прикрепления. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Важно помнить, что своевременная профилактика заболеваний — залог долгой и активной жизни», — сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Королевской больницы Марина Торопцева.

Пройти диспансеризацию также можно в будние дни в городских поликлиниках. Запись доступна по номеру 122 и на портале Госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.