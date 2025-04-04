В Коломне откроется новое респираторное отделение детского хосписа

Новое респираторное отделение, которое поможет снизить нагрузку на детские реанимации региона, откроется в Коломенском филиале Московского областного хосписа после завершения капитального ремонта. Ремонтные работы охватывают основное здание и хозяйственный блок учреждения, расположенное на улице Речной в Коломне. Работы продлятся около полутора лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

На период реконструкции детский хоспис временно переехал на территорию Коломенской больницы, где создано специальное паллиативное отделение на 40 коек. В настоящее время там проходят лечение дети из разных регионов, включая 17 пациентов, эвакуированных из Курской области.

«Открытие нового отделения станет важным этапом развития нашего медицинского центра, — подчеркнул главный врач хосписа Андрей Ишутин. — Здесь оборудуют 20 одноместных палат интенсивной терапии, оснащенных современной аппаратурой, в том числе, для оказания помощи детям, нуждающимся в кислородной поддержке. Это позволит улучшить качество медицинской помощи, предоставив возможность родителям находиться рядом с детьми».

Кроме того, в обновленном отделении планируется реставрация бассейна, модернизация зала ЛФК, открытие новых кабинетов УЗИ и функциональной диагностики с использованием новейшего оборудования.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.