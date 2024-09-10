В Коломне и Озерах продолжается кампания по вакцинации от гриппа

В городском округе Коломна продолжается кампания по вакцинации от гриппа. На этой неделе мобильный медицинский комплекс Коломенской больницы приедет в деревни Гололобово, Мячково и село Сосновку, чтобы проживающие там жители смогли рядом с домом проверить свое здоровье и сделать прививку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«График выездов на сентябрь уже сформирован. Выезды запланированы еженедельно. Анонсируем выезды на сайте Коломенской больницы и в социальных сетях медучреждения. Более подробная информация о месте расположения комплексов публикуется в чатах жителей, которые есть в каждом населенном пункте», — рассказала заместитель главврача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

График выездов комплекса на эту неделю:

10 сентября — деревня Гололобово (Коломна),

12 сентября — село Сосновка (Озеры),

13 сентября — деревня Мячково (Коломна).

Мобильный комплекс в каждом населенном пункте будет дежурить с 9:00 до 12:00. Для посещения обязательно нужно иметь при себе паспорт и медицинский полис.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.