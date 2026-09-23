В Коломенской больнице начали применять новую С-дугу при операциях на позвоночнике

В Коломенской больнице начали использовать новый рентген-аппарат типа С-дуга в нейрохирургическом отделении. Он помогает врачам контролировать ход операций на позвоночнике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый аппарат установили в операционной нейрохирургического отделения Коломенской больницы. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

С-дуга позволяет получать рентгеновские изображения во время операции. Аппарат мобилен, дает сниженную лучевую нагрузку и позволяет менять угол и направление излучения без перемещения пациента.

«Аппарат используется при проведении оперативных вмешательств на позвоночнике — это лечение переломов позвоночника, грыж позвоночника, также лечение болевого синдрома методом радиочастотной денервации фасеточных суставов и проведение блокад. Рентгенологический контроль позволяет проводить сложные вмешательства с высокой точностью и минимальными рисками для пациента», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.

Еще один аппарат типа С-дуга уже работает в урологическом отделении больницы. Его применяют, в частности, при лазерном удалении камней в почках под рентгенологическим контролем.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.