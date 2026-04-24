В Клину в поликлинике №3 начал прием новый кардиолог

Врач-кардиолог Салманов Айхан Фируз Оглы начал прием пациентов в поликлинике №3 в Клину с начала недели. Специалист принимает до 20 человек за смену, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Салманов Айхан Фируз Оглы окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Он владеет современными методами диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь жителям, прикрепленным к поликлинике №3, стало проще попасть на консультацию к профильному специалисту.

«Актуальность проблем кардиологии в наше время по всему миру только растет. Если посмотреть частоту смертности, то сердечно-сосудистые заболевания в топе. Вот для того, чтобы вылечить больше людей, я и решил стать кардиологом», — рассказал Салманов Айхан Фируз Оглы.

Ранее в поликлинике №3 не было кардиолога, а пациентов принимала заведующая отделением терапии всего два часа в день. Сейчас попасть к специалисту можно по направлению терапевта: в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 8:00 до 14:40, в среду — с 13:30 до 20:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.