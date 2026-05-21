В Клину открыли новые залы реабилитации для детей и взрослых

Реабилитационные комнаты для детей и взрослых открыли 20 мая 2026 года в городском округе Клин. Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Клинский» переехал в новое здание на улице Карла Маркса и начал прием пациентов после ремонта.

Отделение детской реабилитации теперь работает в центре города на улице Карла Маркса, 18/20А вместо удаленного микрорайона Чепель. В честь открытия для детей и их родителей провели «Веселые старты» и организовали интерактивные площадки. Гости познакомились почти с 30 специалистами центра и попробовали различные методики реабилитации, включая занятия с логопедами, психологами и педагогами-дефектологами.

Новым направлением стал кабинет ранней помощи для детей от нуля до трех лет, созданный при поддержке благотворительного фонда «Форпост помощи». В центре оборудовали пространство со специальной мебелью и развивающими материалами. Здесь будут помогать физическому и психическому развитию ребенка, а также поддерживать родителей.

Учреждение получило и современную технику для восстановления здоровья. В их числе солевой аэрозольный аппарат «Галанеп», создающий искусственный солевой микроклимат, и многофункциональное кресло с роликовыми и пневмомассажерами и тепловым воздействием для расслабления мышц и улучшения тонуса.

Исполнительный директор фонда Анна Чеботарь отметила, что с 2026 года организация поддержала 14 реабилитационных центров в Москве, Краснодарском крае и ЛНР, а теперь помощь получила и клинская площадка.

Во втором отделении на улице Лысенко, 16 открыли сенсорную комнату для взрослых. Пространство оснащено аудиальными, визуальными, обонятельными и тактильными стимуляторами и направлено на восстановление эмоционального состояния пациентов.

Услуги предоставляют бесплатно по назначению врача центра. Записаться можно в регистратуре или по телефонам +7 (917) 500-05-37 и +7 (496) 24-7-24-82.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.