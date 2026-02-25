В Клину открыли модульный ФАП для 700 жителей

Модульный фельдшерско-акушерский пункт начал работу в деревне Мисирево городского округа Клин. Медицинскую помощь здесь будут получать почти 700 жителей четырех деревень, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новый ФАП построили по модульной технологии. В здании оборудованы кабинет фельдшера, смотровая, процедурный и прививочный кабинеты. Жители могут пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, а также оформить больничный лист и рецепт на льготные препараты.

«В новом ФАПе в Клину можно пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, с помощью телемедицины получить консультацию врача из поликлиники, оформить больничный и рецепт на льготный препарат. Ранее здравпункт заработал в Павловском Посаде», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на прием можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/start), а также через чат-боты в Telegram и MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.