В Клину обсудили реабилитацию участников СВО на «Теплых встречах»

Встреча с участниками спецоперации и их семьями прошла 3 июня в Клину в формате традиционных «Теплых встреч». Главной темой стала медицинская реабилитация военнослужащих, вернувшихся к мирной жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в домашней атмосфере с чаепитием. Участники спецоперации поделились воспоминаниями о фронтовых буднях, а их родные рассказали о переживаниях, потерях и надеждах.

На вопросы бойцов ответила главный врач Клинской больницы Маргарита Головченко. Она напомнила о специальной программе реабилитации для участников спецоперации, которая действует на базе медучреждения. Программа включает консультации психолога и занятия в лечебном бассейне.

«Занятие в бассейне включает 30-минутную зарядку с нашим инструктором-методистом, который в соответствии с физическим состоянием наших ребят будет подбирать индивидуальную программу реабилитации, а потом — 30 минут свободное плавание», — рассказала Маргарита Головченко.

Она также поддержала предложение одного из демобилизованных по состоянию здоровья жителей округа организовать для работающих ветеранов посещение бассейна в вечернее время и в нерабочие дни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.