В Клинском округе в 2025 году трудоустроилось 32 новых врача

В амбулаторно-поликлинические подразделения пришли 14 врачей, еще 18 — в стационарные отделения. По проекту «Здоровое будущее» «Единой России» в Московской области для привлечения медицинских кадров действуют разные программы: от целевого обучения до решения жилищных проблем, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Кроме того, в Клинском округе еще 5 специалистов готовятся к трудоустройству в ближайшее время.

«Для медиков в Клину действуют стимулирующие программы. Это и обеспечение жильем — „Социальная ипотека“ и возмещение средств за съем жилья; „Приведи друга“ — программа привлечения медицинских специалистов из других областей. Специалистам, которые готовы переехать, положены крупные выплаты: до 1,5 миллиона рублей — для докторов, 750 тысяч — для фельдшеров», — отметила исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Марина Иванова.

Отдельное направление — работа со студентами: каждый год медучреждения Клина выдают десятки целевых направлений в вузы и ссузы.

В округе продолжается и обновление объектов здравоохранения. К примеру, действует адресная программа по модернизации станций скорой помощи, которые находятся в отдаленных районах.

Кроме того, по Народной программе «Единой России» в деревне Мисирево строится новый фельдшерско-акушерский пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.