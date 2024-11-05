В Клинском городском округе более 55 тысяч человек уже привиты от гриппа

На 5 ноября 2024 года в Клинском городском округе от гриппа привито 55 568 человек, что составляет 72,5% от запланированного числа вакцинирования. В числе привитых — 40 068 взрослых и 15 500 детей, что соответствует 100% от плана по вакцинации детей на текущий сезон. За октябрь месяц прививочную кампанию прошли 29 088 человек, из которых 21 501 — это взрослые, а 7 587 — дети, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для удобства жителей, 6 ноября 2024 года с 10:00 до 12:00 клинские медики вновь организуют мобильный прививочный комплекс на привокзальной площади. Это отличная возможность для тех, кто еще не успел сделать прививку от гриппа.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.Вакцинация от гриппа помогает защитить не только здоровье привитых, но и окружающих, особенно в сезон, когда уровень заболеваемости значительно возрастает.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.