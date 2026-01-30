В Клинской больнице планируют восстановить бассейн для лечебной физкультуры

Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Клин Василий Власов. 29 января он провел встречу с руководством Клинской больницы и представителями подрядных организаций, которые проводят ремонтные работы на территории больничного комплекса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе общения затронули вопрос необходимости «реанимации» бассейна, который ранее использовался для восстановительной медицины и реабилитации пациентов. Несколько лет назад вышла из строя система химической водоподготовки и бассейн. Временно исполняющий полномочия главы поручил специалистам срочно проработать вопрос восстановления бассейна для запуска его в работу.

Бассейн для лечебного плавания ранее использовался для реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата, операций или инсультов; при хронических заболеваниях суставов и позвоночника, для профилактики возрастных изменений опорно-двигательного аппарата и других заболеваний.

«С учетом существующей потребности в реабилитации участников СВО, лечебный бассейн в Клину — объективная необходимость. Тем более, что в Клинской больнице сохранились специалисты по ЛФК в бассейне и оборудование, помогающее опустить в воду больных с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата» — отметил Василий Власов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.