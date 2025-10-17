В клиническом центре «Ромашка» в Одинцове открыли отделение лучевой диагностики

В клинико-диагностическом центре «Ромашка» открылось отделение лучевой диагностики. Пациенты любого возраста могут пройти широкий спектр обследований на современном оборудовании экспертного класса. В отделении функционируют кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, маммографии и денситометрии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Отделение располагает современным оборудованием экспертного уровня. Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет получать детальные изображения головного мозга, позвоночника, суставов и внутренних органов, что помогает врачам точно определять патологические изменения. Компьютерная томография (КТ) обеспечивает высокоточную диагностику органов грудной и брюшной полости, а также костных структур. На базе отделения также выполняются исследования на маммографе с функцией томосинтеза для раннего выявления заболеваний молочных желез и денситометрия — редкий метод оценки плотности костной ткани и динамики восстановления после травм и операций. Мы организовали работу таким образом, чтобы каждый пациент чувствовал себя комфортно на каждом этапе прохождения диагностики и лечения», — отметил заведующий Центром «Ромашка» Илья Сотников.

Клинико-диагностический центр «Ромашка» находится по адресу: Одинцовский городской округ, село Ромашково, Рублевский проезд, дом № 41.

Получить медицинскую помощь можно бесплатно по полису ОМС при наличии направления, а также по договорам на оказание платных медицинских услуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.