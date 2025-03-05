В клинической больнице Истры завершается монтаж аппарата МРТ

Аппарат для магнитно-резонансной томографии — один из главных и самых массовых наказов жителей муниципального округа Истра после строительства и введения в эксплуатацию нового здания истринской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это тяжелое оборудование позволяет неинвазивно проводить диагностику структуры головного и спинного мозга, позвоночника, органов брюшной полости, репродуктивной системы, малого таза, суставов и сосудов. Благодаря высокоточной диагностике специалисты выявляют различные патологии даже на ранней стадии, что позволяет провести лечение наиболее эффективно.

Такого оборудования в истринской больнице еще никогда не было, поэтому для проведения МРТ-диагностики пациенты направлялись в платные медцентры, в Москву или же в Красногорск. Это было долго, неудобно, поэтому проблема требовала решения и была приоритетной в блоке здравоохранения.

Где будет установлен аппарат? Для размещения было выбрано и отремонтировано бывшее административно-техническое здание на территории поликлиники № 1 на улице Урицкого в городе Истра. Теперь исследование будет проводиться по полису ОМС — то есть, бесплатно.

Монтаж планируется завершить в апреле, одновременно с этим будет проводиться обучение персонала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.